13:58 | Футбол — РПЛ

Ильзат Ахметов: "Хочу оправдать все ожидания"


Новичок ЦСКА Ильзат Ахметов сразу после подписания четырехлетнего контракта дал комментарий клубной пресс-службе.

- Конечно, я счастлив и рад оказаться в этом клубе. Руководство и тренерский штаб выразили свое доверие, они на меня надеются, - отметил Ахметов. - Конечно, я хочу оправдать все ожидания, буду работать для достижения высоких целей. Главный тренер выразил полную поддержку и доверие, и я был очень рад этому.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-khochu-opravdat-vse-ozhidaniya/

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