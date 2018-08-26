Ильзат Ахметов: "Глупая ошибка привела к голу "Рубина" в ворота ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что к голу в ворота армейской команды в матче 5-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) привела глупая ошибка.

- Начали матч не совсем хорошо, пропустили быстрый гол, - сказал Ахметов в интервью клубной пресс-службе. - Не до конца были сконцентрированы на стандарте, глупая ошибка привела к голу. Потом мы собрались, в перерыве внесли коррективы и в итоге даже могли выиграть. Расстроены, что не смогли победить, будем работать дальше.

Как оцениваю свою игру? Конечно, не все получилось. Хотел забить или отдать голевую передачу. Буду работать на тренировках, чтобы прибавлять с каждой игрой.

ЦСКА занимает 7-место в РПЛ после пяти туров, имея в активе 6 очков.

Все о чемпионате России - здесь