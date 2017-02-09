15:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Жигулев: "В основе чувствую себя намного проще, чем раньше"

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Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев отметил, что стал увереннее себя чувствовать в основной команде. Хавбек накануне отметился голом в контрольном матче с "Хеугесунном" (2:2).

- Потихоньку набираем форму. Но надо еще прибавлять, - сказал Жигулев в интервью клубной пресс-службе. - По игре... Соперник боевой, особенно в первом тайме. Постоянная борьба на каждом участке поля. Второй тайм уже был попроще, получалось много.

- Как проходит адаптация в основной команде?

- Ребята помогают, подсказывают. Намного проще, чем раньше. В принципе, с каждым днем все увереннее и лучше.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=128043

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