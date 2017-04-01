Илья Жигулев: "С каждой игрой чувствую себя уверенней"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев после открытой тренировки перед матчем с "Ростовом" сообщил, что уже освоился в работе с основной командой. Также он рассказал о предстоящем сопернике по чемпионату России.

– Я был первый раз вызван в молодежную сборную, было интересно, – отметил Жигулев. – Мы победили в двух матчах. Я удовлетворен как игрой команды, так и результатом.

– В каком состоянии вернулись со сборной?

- В целом хорошее.

– Что скажете о встрече с болельщиками?

– Мы всегда рады увидеться с ними.

– "Краснодар" будет играть с "Ростовом". Что нужно сделать вашей команде, чтобы победить?

– "Ростов" – очень дисциплинированная команда, которая хорошо играет с соперниками "один в один". Выигрывает много единоборств, хорошо действует от обороны. Тренер расскажет нам на теории, что надо сделать, чтобы победить.

– Как команда психологически настроена, ведь у нее был непростой отрезок до перерыва?

– Мы понимаем, что у нас остались матчи только в чемпионате, потому все силы будем отдавать здесь. Учитывая то, что все соперники идут рядом в таблице, можно оказаться внизу, если проиграешь, или подняться выше, если победишь. Поэтому сейчас надо в каждой встрече играть только на победу.

– Если сравнивать "Ростов" с ним же прошлогодним, он шел выше. Сейчас хуже стал?

– Нет. Я считаю, это сильная команда, которую нужно опасаться. Нам надо концентрироваться на эту игру.

– Вы уже несколько месяцев работаете с основной командой. Освоились?

– Сейчас уже нет проблем. Раньше, когда в первых матчах выходил, было волнение, но ребята помогали, подсказывали. Сейчас с каждой игрой я чувствую себя уверенней, потому в психологическом плане все хорошо. (Екатерина ПОТАПОВА)