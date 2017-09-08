Илья Жигулев: "Краснодар" постарается выиграть "Уфу", о другом результате даже не думаем"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев отметил, что ждет сложного матча в 9-м туре чемпионата России против "Уфы". Он также добавил, что "быки" не думают ни о каком другом результате, кроме победы.

– "Уфа" – хорошая, организованная команда. Нам всегда непросто играть с ней, особенно в гостях, на непривычном для нас синтетическом поле, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Жигулева. – Я ожидаю сложного матча, но мы постараемся выжать максимум и выиграть, о другом результате мы даже не думаем.

Матч "Уфа" – "Краснодар" пройдет 10 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.