Илья Жигулев: "Краснодар" будет стараться выходить из под прессинга "Ростова"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команда выдержит заданный темп встречи, несмотря на плотный график игр. Хавбек подчеркнул, что ростовчане оказывают прессинг на гостей.

– Кондиций хватит, хотя первый тайм получился тяжелым, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Жигулев. – "Ростов" прессингует, у нас иногда получаются позиционные атаки, поэтому нужно продолжать создавать моменты, контролировать мяч и выходить из под прессинга соперника.

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"