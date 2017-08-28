Илья Жигулев: "Динамо" ничего не создало в матче против "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев после матча 8-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) в интервью клубной пресс-службе отметил, что победа его команды является заслуженной. Он добавил, что москвичи могли пропустить больше двух мячей.

- Мы играли, реализовали моменты и заслуженно выиграли, - сказал Жигулев. - В принципе, "Динамо" ничего не создало. Можно было забивать и больше, но счет достаточно хороший. "Динамо" старается играть в пас, они не выбивают мяч на нашу половину поля, как делают некоторые команды.

