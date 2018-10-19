Илья Ремесло о Кокорине: "Бесит, когда начали нагло "заряжать" людей на оправдание хулигана"

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ресесло - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Вот правда, реально же бесит, когда видишь, что начали нагло "заряжать" людей на оправдание хулигана.– Илья Ремесло (@iremeslo) 19 октября 2018 г.
Просто из принципа не хочется, чтобы у них все получилось
- Вот правда, реально же бесит, когда видишь, что начали нагло "заряжать" людей на оправдание хулигана, - написал юрист в Твиттере. - Просто из принципа не хочется, чтобы у них все получилось.
Также он прокомментировал решение суда оставить Кокорина в СИЗО.
Прекрасно, судья молодец, не повелась на эти уловки и манипуляции с голами сборной Люксембургу. Пиарщики Кокорина, солнце еще высоко.
Прекрасно, судья молодец, не повелась на эти уловки и манипуляции с голами сборной Люксембургу.– Илья Ремесло (@iremeslo) 19 октября 2018 г.
Пиарщики Кокорина, солнце еще высоко))) https://t.co/8YOYvFdhah
"Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kokorin-i-mamaev-poslednie-novosti-chto-sluchilos-sud-otklonil-apellyacii-kokorina-i-mamaeva-1469457/