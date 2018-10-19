Илья Ремесло о Кокорине: "Бесит, когда начали нагло "заряжать" людей на оправдание хулигана"

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ресесло - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Вот правда, реально же бесит, когда видишь, что начали нагло "заряжать" людей на оправдание хулигана.

Просто из принципа не хочется, чтобы у них все получилось – Илья Ремесло (@iremeslo) 19 октября 2018 г.

- Вот правда, реально же бесит, когда видишь, что начали нагло "заряжать" людей на оправдание хулигана, - написал юрист в Твиттере. - Просто из принципа не хочется, чтобы у них все получилось.

Также он прокомментировал решение суда оставить Кокорина в СИЗО.

Прекрасно, судья молодец, не повелась на эти уловки и манипуляции с голами сборной Люксембургу. Пиарщики Кокорина, солнце еще высоко.

Прекрасно, судья молодец, не повелась на эти уловки и манипуляции с голами сборной Люксембургу.



Пиарщики Кокорина, солнце еще высоко))) https://t.co/8YOYvFdhah – Илья Ремесло (@iremeslo) 19 октября 2018 г.

"Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло