18:21 | Футбол — РПЛ

Илья Ремесло о Кокорине: "Бесит, когда начали нагло "заряжать" людей на оправдание хулигана"

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Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ресесло - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

 

- Вот правда, реально же бесит, когда видишь, что начали нагло "заряжать" людей на оправдание хулигана, - написал юрист в Твиттере. - Просто из принципа не хочется, чтобы у них все получилось.

Также он прокомментировал решение суда оставить Кокорина в СИЗО.

Прекрасно, судья молодец, не повелась на эти уловки и манипуляции с голами сборной Люксембургу. Пиарщики Кокорина, солнце еще высоко.

"Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kokorin-i-mamaev-poslednie-novosti-chto-sluchilos-sud-otklonil-apellyacii-kokorina-i-mamaeva-1469457/

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