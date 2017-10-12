Илья Мартынов: "В основе "Краснодаре" нет звезд, все нормальные мужики"

Защитник "Краснодара" Илья Мартынов, который был включен в Топ-60 лучших игроков 2000 года рождения по версии The Guardian, признался, что у него не было кумиров в детстве. Также ему пришлось по душе общение с основным составом краснодарского клуба.

- С основой "Краснодара" еще не тренировался, но пересекался во время лечения, - цитирует "Р-Спорт" Мартынова. - Немного пообщался со всеми, а примеров для подражания у меня никогда не было, чтобы на кого-то равняться. А в основе "Краснодаре" мне показалось, что все адекватные, и нет такого, чтобы прямо звезды. Это нормальные мужики.

- Вы обмолвились, что нет примера для подражания. То есть кумиров в детстве тоже не было?

- Нет, такого не было, я и к автографам отношусь нейтрально. Возможно, и стоит брать с кого-то пример, но у меня, повторюсь, их нет.

Два российских игрока вошли в Топ-60 молодых талантов мира по версии The Guardian