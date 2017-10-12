Илья Мартынов: "Попадание в Топ-60 лучших молодых игроков не означает, что ты уже футболист"

Защитник "Краснодара" Илья Мартынов считает, что включение в Топ-60 лучших игроков 2000-го года рождения по версии The Guardian еще ничего не значит. Также он признался, что ему не удалось избежать шуток со стороны одноклубников по этому поводу.

- Естественно, читал статью, - цитирует "Р-Спорт" Мартынова. - Приятно, конечно, но такого, что прямо какие-то огромные впечатления от этого, нет. Эта публикация не означает, что ты уже футболист, еще пока только-только детство уходит. Пока я еще ничего не достиг, нужно продолжать работать.

- Как относитесь к указанным в статье эпитетам: "позиционный интеллект, редкое хладнокровие, и способность хорошо работать в защите"?

- Я поиграл много за "старший" год, поэтому, когда играю со своими, немного спокойнее, поэтому, наверное, это и выделяется. Нужно еще над многими компонентами работать, над всеми – техники очень мало, растяжки мало, над первым пасом для центрального защитника надо еще поработать. Тут не перечислить.

- Партнеры никак не обыгрывали такой выбор британцев?

- Конечно, немного подкалывали, но по-доброму.

Два российских игрока вошли в Топ-60 молодых талантов мира по версии The Guardian