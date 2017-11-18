Илья Максимов: "Прошлый сезон "Арсенала" – как страшный сон. Хотел вообще закончить с футболом"

Полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов в интервью "СЭ" отметил, что команда прибавила с приходом на тренерский мостик Миодрага Божовича. Хавбек подчеркнул, что в прошлом сезоне хотел закончить карьеру из-за неудачных результатов.

– А сам "Арсенал" сильно прибавил?

– Само собой.

– Хотя состав изменился не кардинально. Очевидно, повлиял приход Миодрага Божовича?

– Однозначно! При нем тренировки стали намного агрессивнее и активнее. Все через мяч, через футбол, через единоборства, работаем на маленьких пространствах.

– А что было до этого?

– Был потерянный год для любого футболиста "Арсенала"!

– То есть с Сергеем Кирьяковым нормального контракта не сложилось?

– У меня – сто процентов.

– Кирьяков не тянул как тренер, или отношения не складывались?

– И то, и другое. Прошлый сезон – как страшный сон. После него хотел вообще закончить с футболом. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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