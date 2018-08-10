Бывший полузащитник "Анжи" Илья Максимов присоединился к акции "Анжи", живи". В своем видеообращении хавбек попросил найти необходимые средства для клуба. Напомним, "Анжи" находится в крайне тяжелом финансовом положении.

– Ас-саламу алейкум, Дагестан. Сейчас у "Анжи" непростые времена. Два года назад я сам играл в "Анжи" и знаю, что означает этот клуб для всей республики. Эту команду любит весь Дагестан. Хочу обратиться ко всем людям, чтобы не бросали клуб, а нашли средства для того, чтобы команда продолжала жить в футбольном мире и радовать болельщиков в РПЛ. "Анжи" должен жить.