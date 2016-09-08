21:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Максимов перешел в "Арсенал"

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Полузащитник Илья Максимов продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщает официальный твиттер клуба. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано на два года. Завтра он приедет в расположение клуба и пройдет медицинское обследование. Хавбек ранее защищал цвета таких клубов, как "Зенит", "Кубань", "Волга", "Крылья Советов", а с 2013 по 2016 год выступал в "Анжи". Махачкалинцы расторгли контракт с ним этим летом. В минувшем сезоне  хавбек провел за махачкалинцев 23 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, 26 марта Максимов провел свой первый матч за сборную России, выйдя на замену в товарищеской встрече с Литвой (3:0).

Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_arsenal/status/773946184125800448

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КОММЕНТАРИИ (4)
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saxo50

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

21:54

Gogy

А я то обрадовался,что в Лондон... Хотя,конечно,в Туле в основной состав тоже надо еще пробиться...

21:36

самарец

Максимов хорошо смотрелся в Крыльях а потом просто потерялся в Анжи

21:35

баламошка

Теперь будем знать, что живёт на Земле такой человек.

21:31

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ