Илья Максимов перешел в "Арсенал"

Полузащитник Илья Максимов продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщает официальный твиттер клуба. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано на два года. Завтра он приедет в расположение клуба и пройдет медицинское обследование. Хавбек ранее защищал цвета таких клубов, как "Зенит", "Кубань", "Волга", "Крылья Советов", а с 2013 по 2016 год выступал в "Анжи". Махачкалинцы расторгли контракт с ним этим летом. В минувшем сезоне хавбек провел за махачкалинцев 23 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, 26 марта Максимов провел свой первый матч за сборную России, выйдя на замену в товарищеской встрече с Литвой (3:0).