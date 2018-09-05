Илья Максимов: "Мой перевод в дубль - решение Аджоева"

Бывший полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал, почему он оказался в дубле. Он отметил, что такое решение принял президент клуба Гурам Аджоев.

– Да, оказался в дубле. Это было решение Аджоева. Он в глаза говорил мне одно, а за спиной другое. Когда команда в первый сезон при нем могла вылететь, он от нас не отходил. Как только "Арсенал" остался, человек посчитал, что это он в одиночку спас тульский клуб. Хотя если бы не футболисты и не Алан Агузаров, работавший в то время у нас, ничего бы и не случилось. Мы бы вылетели из РФПЛ – 100 процентов (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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