Илья Максимов: "Готов был играть за "Нижний Новгород", но и.о. губернатора оказался не мужиком"

Бывший полузащитник тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал, почему он не перешел в "Нижний Новгород".

– Что дальше? Вы сейчас свободный агент. Есть варианты или склоняетесь к завершению карьеры?

– Скорее всего, все идет к завершению. Хотел поиграть в Нижнем Новгороде. Было три-четыре варианта по премьер-лиге, но они меня не устроили.. Готов был выступать в ФНЛ на тех условиях, которые мне предложил "Нижний Новгород". Переговоры со мной вел господин Сватковский. (Дмитрий Сватковский – исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области, курирующий спорт. – Прим. "СЭ"). Но он оказался не мужиком, ни одного своего слова не сдержал. Три месяца с ним разговаривал, был готов чуть ли не бесплатно играть в своем родном городе (конечно, за определенные бонусы). Просто хотел помочь команде выйти в премьер-лигу. Однако этот человек оказался… Короче, не сдержал ни одно свое обещание. Хотя первым мне написал, вызвал в кремль. В общем, в этом клубе работают одни непрофессионалы, не мужики. У меня даже бабушка провела бы переговоры лучше, чем они. Сейчас в футболе любят лизоблюдов, кто поддакивает. Тренерам нужны такие игроки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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