Илья Максимов: "Арсеналу" по силам занять высокое место в таблице"

Новичок тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал о том, что не жалеет о переходе в команду.

– Я не ошибся в своем выборе. У "Арсенала" хороший состав, встретил здесь много знакомых, нам по силам занять высокое место в таблице, – приводит слова Максимова официальный сайт тульской команды. – А еще я знаю, что в Туле очень крутые болельщики, одни из лучших в России.

Максимов играл ранее за такие клубы, как "Зенит", "Волга" НН, "Крылья Советов", "Анжи".