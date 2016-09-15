18:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Максимов: "Арсеналу" по силам занять высокое место в таблице"

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Новичок тульского "Арсенала" Илья Максимов рассказал о том, что не жалеет о переходе в команду.

– Я не ошибся в своем выборе. У "Арсенала" хороший состав, встретил здесь много знакомых, нам по силам занять высокое место в таблице, – приводит слова Максимова официальный сайт тульской команды. – А еще я знаю, что в Туле очень крутые болельщики, одни из лучших в России.

Максимов играл ранее за такие клубы, как "Зенит", "Волга" НН, "Крылья Советов", "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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TooM

12 место это высоко, боритесь парни.

18:58

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