17:23 | Футбол — РПЛ

Илья Кутепов: "Возможно, буду выступать в боях без правил"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов признался, что может стать профессиональным бойцом без правил после окончания футбольной карьеры, сообщает пресс-служба московского клуба.

– Если бы не стал футболистом, то какую профессию выбрал?

– Меня привлекают бои без правил, – сказал Кутепов. – Может быть, я уйду в эту профессию после завершения футбольной карьеры.

В текущем сезоне Кутепов провел шесть матчей во всех турнирах за "Спартак" и отдал одну голевую передачу.

 

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