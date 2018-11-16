Илья Кутепов: "Возможно, буду выступать в боях без правил"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов признался, что может стать профессиональным бойцом без правил после окончания футбольной карьеры, сообщает пресс-служба московского клуба.

– Если бы не стал футболистом, то какую профессию выбрал?

– Меня привлекают бои без правил, – сказал Кутепов. – Может быть, я уйду в эту профессию после завершения футбольной карьеры.

В текущем сезоне Кутепов провел шесть матчей во всех турнирах за "Спартак" и отдал одну голевую передачу.