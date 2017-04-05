Илья Кутепов: "В РФПЛ ни на кого не равняюсь, в Европе выделю Тиагу Силву"

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" подвел итоги драматичного матча с "Оренбургом" (3:2). Он не стал оценивать свою игру и подчеркнул, что в российском чемпионате ни на кого не равняется.
– Как оцените свою игру?
– Ой, не люблю я это делать. Мне тяжело что-либо сказать на этот счет.
– Но вы согласны, что к обороне "Спартака" хватает вопросов?
– Раз пропустили два гола за две минуты, значит, действительно не все гладко. Впереди еще много работы.
– Вам с кем комфортнее играть в центре защиты?
– Мне не приходится выбирать. С кем поставят – с тем и буду.
– А кто для вас идеал центрального защитника в России?
– В РФПЛ ни на кого не равняюсь, только на Европу.
– И кто нравится больше других?
– Выделю Тиагу Силву из "ПСЖ". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
rubin-z
Тебе до Силвы как до луны...
07:26
defender_8
Нашли же суперзвезду! Он недосмотрел свой любимый "Бесогон". Там расскажут на кого равняться. Скромный такой парнишка, внутри не на кого смотреть, а в Европе есть всего один. Ему бы бедолаге научиться бегать и думать.
06:30
marksan
Спартаковский пижон на арене СЭ!
06:00