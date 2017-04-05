Илья Кутепов: "В РФПЛ ни на кого не равняюсь, в Европе выделю Тиагу Силва"

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" подвел итоги драматичного матча с "Оренбургом" (3:2). Он не стал оценивать свою игру и подчеркнул, что в российский чемпионате ни кого не равняется.

– Как оцените свою игру?

– Ой, не люблю я это делать. Мне тяжело что-либо сказать на этот счет.

– Но вы согласны, что к обороне "Спартака" хватает вопросов?

– Раз пропустили два гола за две минуты, значит, действительно, не все гладко. Впереди еще много работы.

– Вам с кем комфортнее играть в центре защиты?

– Мне не приходится выбирать. С кем поставят – с тем и буду.

– А кто для вас идеал центрального защитника в России?

– В РФПЛ ни на кого не равняюсь, только на Европу.

– И кто нравится больше других?

– Выделю Тиагу Силва из "ПСЖ". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кутепова