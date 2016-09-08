17:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Кутепов: "Работа Черчесова специфическая, отличается от работы Карреры"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что ему было несложно переключиться со сборной на клуб, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Сложно переключаться со сборной на чемпионат?

– Нет. Я не играл за сборную, поэтому мне было несложно.

– А психологически?

– Сборная закончилась 6 сентября. Теперь переключился на клуб.

– Атмосфера отличается в сборной и "Спартаке"?

– Ребята из разных клубов, у каждого свои навыки и тренировки в командах. Отличия есть. В чем? Не буду выдавать секретов, у Черчесова специфическая работа, отличается от работы Карреры.

– Слуцкий сказал, что Россия нефутбольная страна…

– Не хочу комментировать.

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