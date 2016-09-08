Илья Кутепов: "Приятно работать с Маурисиу"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" подчеркнул, что в команде царит хорошая атмосфера. Также защитник сборной России отметил, что ему приятно работать с новичком команды Маурисиу, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Какие впечатления остались от тренировок сборной, по ощущениям, изменился ваш статус в команде после возвращения?

– Тренировки хорошие, тренер хороший, настроение хорошее, атмосфера хорошая. Первый матч, увы, не дал положительных результатов. Кто-то скажет, ничья – это неплохо, но надо было выигрывать. Второй матч провели получше, победили. По поводу статуса – никак не повлиял. Сборная – это сборная, клуб – это клуб.

– Какие впечатления от работы с Маурисиу? И как быть без дисквалифицированного Ещенко?

– В отсутствие Ещенко в обороне может выйти любой другой футболист, это тренеру виднее, он решает и меняет состав. С Маурисиу я провел первую тренировку, впечатления хорошие, квалифицированный игрок, мне приятно с ним работать.