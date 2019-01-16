Илья Кутепов: "После сбора есть приятная усталость"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал "СЭ" матч с ташкентским "Локомотивом" (5:2), который завершил первый сбор красно-белых в Дубае.

- Тяжело было. Во-первых, жара, во-вторых, играли на фоне нагрузок. Ребята молодцы, хорошо сыграли. Выдержали темп. Когда надо было, взвинчивали темп и забивали голы. Могли и еще забить. Я считаю, команда сыграла удовлетворительно сегодня.

- Игра команды еще далека о той, которую хочет увидеть Кононов?

- Скажу так: мы упорно над этим работаем. Насчет отрезка времени говорить не буду, потому что наверняка у тренерского штаба есть свои планы на этот счет. У них все запланировано, и мы следуем этому плану. Мы должны быть готовы к определенной дате, и мы к ней идем.

- Не много ли пропустили от такого соперника как ташкентский "Локомотив"? Или это не так и важно?

- Не так важно, это первый матч. Результат нужен потом.

- Замучились за эту неделю?

- Замучились – неправильное слово. Скорее, есть приятная усталость. В команде хорошая атмосфера. Победили, и с еще более приятным настроением можно вернуться домой отдохнуть пару дней. (Александр Рогулев)

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