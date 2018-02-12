Илья Кутепов: "Поддержка болельщиков на сборе придает дополнительные силы"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов остался доволен тем, что команду на сборе в Сочи поддерживают болельщики, среди которых немало детей. Игрок обороны отметил, что красно-белые активно готовятся к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика", который состоится 15 февраля.

– Лет пятнадцать назад, как раз приезжал сюда, в Сочи, на сборы с юниорской командой. Испытывал фантастические эмоции, – цитирует официальный сайт "Спартака" Кутепова. – А сейчас рад приезду в Краснодарский край еще сильнее. Здесь мы много работаем, активно готовимся к матчу с "Атлетиком". А то, что нас, как во время игры, подбадривают болельщики – придает дополнительные силы.

Отметим, что ответный матч между "Спартаком" и "Атлетиком" состоится в Бильбао 22 февраля.