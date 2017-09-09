Илья Кутепов: "Никто не говорил, что "Рубин" будет играть хуже нас"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что готов выходить на поле, как только главный тренер команды Массимо Каррера примет соответствующее решение. Игрок обороны выразил уверенность в том, что в перерыве настаник внесет коррективы в действия команды.

- Никто не говорил, что "Рубин" будет играть хуже "Спартака", - сказал Кутепов в эфире телеканала "Наш футбол".

- Чего не хватает "Спартаку"?

- Не могу сказать на 100 процентов. В перерыве тренер внесет коррективы. Возвращение в стартовый состав? Это решает тренер. Если он говорит играть, я играю.

Текстовая трансляция матча "Спартак" - "Рубин"