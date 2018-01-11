Илья Кутепов: "Может быть, завтра нагрузят по полной. Но пока у меня еще есть силы дать интервью"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью клубной пресс-службе сообщил о том, что с нетерпением ждет начала двухразовых тренировок на сборе в Дубае. Футболист рассчитывал на большую нагрузку с первых дней подготовки.
– Прошла еще одна тренировка в Дубае. Какие ощущения? – вопрос Кутепову.
– Соскучился по работе, по ребятам! Тренируюсь с отличным настроением. Сейчас у нас идут втягивающие занятия. Основная нагрузка еще впереди. Нельзя ведь сразу прыгать с места в карьер. Нужно немного подготовиться – и потом в бой!
– Ментально переключились с плотного графика матчей первой части сезона на размеренный ритм жизни?
– Есть у нас такой человек – тренер по физподготовке Хавьер. Так вот, он не дает нам переключиться. Я отдохнул неделю, а затем начал тренировки. Хави на время отпуска подготовил для нас серьезную программу. Расслабляться было нельзя. Даже так получалось, что и на новогодние праздники выпадали занятия: 31 декабря у меня был выходной, а первого января снова трудился в тренажерном зале.
– В общем, к большим нагрузкам вы готовы.
– Готов. Данные медицинского обследования свидетельствовали о том, что нахожусь в очень хорошем состоянии. Хотите верьте, хотите нет, но с нетерпением жду двухразовых тренировок.
Рассчитывал, что они начнутся чуть ли не с первого дня сборов, так как уже скоро мы будем играть в матчах 1/16 финала Лиги Европы. Возможно, уже завтра нас нагрузят по полной. Но пока у меня еще есть силы дать интервью.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-11-ilya_kutepov_s_neterpeniyem_zhdu_dvukhrazovykh_trenirovok/
баламошка
Какая радость. Миранчуку будет шта почитать)
18:15 11 января