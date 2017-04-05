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Илья Кутепов: "Матч с "Оренбургом" – самый драматичный в карьере"

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Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" подвел итоги драматичного матча с "Оренбургом" (3:2). Он назвал результат встречи справедливым.

Что касается игры, то очень благодарны болельщикам. Столько народа пришло на стадион в будний день, до самого последнего гнали нас вперед, придали уверенности. Третий гол мы, конечно, провели не без помощи трибун.

– Матч с "Оренбургом" пока самый драматичный в вашей карьере?

– Пожалуй, да. Вели 2:0, потом упустили преимущество и в итоге вырвали победу в концовке. У нас такого еще не случалось!

– Заслуженная победа?

– Думаю, счет справедлив. Мы хотели выиграть, старались. Да, расслабились, получили два мяча, однако все-таки нашли в себе силы собраться. Это ценно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кутепова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Exsorsist

Илья, меньше вью, больше тренируйся. Три серьезные ошибки в 4-х матчах. 2 гола ты привез.

08:50

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