Илья Кутепов: "Максимович хорошо влился в коллектив "Спартака"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов отметил, что команда ведет серьезную подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика", который состоится 15 февраля. По его словам, новичок команды Никола Максимович быстро влился в коллектив.

- Скоро игра, готовимся. В Сочи мне нравится даже больше, чем в Испании, - заявил Кутепов клубной пресс-службе. - Дома всегда приятнее, чем за границей. Работаем серьезно, потому что времени мало осталось. Нет времени расслабляться.

Максимович? Мы провели сборы, пообщались и за пределами поля. Он хорошо влился в коллектив, нет проблем. Разговариваем с ним на английском, на русском он тоже понимает несколько фраз.