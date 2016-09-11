Илья Кутепов: "Игра "Спартака" - заслуга Аленичева? Не знаю"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рад, что команда сумела выдержать деление "Локомотива" (1:0) в концовке матча 6-го тура чемпионата России, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, красно-белые ненамеренно отдали инициативу железнодорожникам на последних минутах встречи.
- Какой момент матча стал самым сложным?
- Наверное, концовка. Во втором тайме чуть подсели, где-то играли уже на удержание счета. Хорошо, что выдержали.
- "Спартак" при этом отдал мяч. Так планировалось?
- Нет. У "Спартака" никогда не бывает в планах такого. Мы хотим всегда вести игру. Но так получилось. Ничего страшного.
- Что сказал после игры Каррера?
- Поздравил, поблагодарил за хорошую работу и сказал: "Готовимся дальше".
- Челоянц сказал, что эта игра и результат - заслуга Аленичева. Согласны?
- Мне тяжело ответить вопрос. Не знаю. Ничего не могу сказать.
vik73
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baddy
Давно пора признать, что Каррера уже сделал новую команду. Аленичеву спасибо и до свидания!
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bito28
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