Илья Кутепов: "Игра "Спартака" - заслуга Аленичева? Не знаю"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рад, что команда сумела выдержать деление "Локомотива" (1:0) в концовке матча 6-го тура чемпионата России, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, красно-белые ненамеренно отдали инициативу железнодорожникам на последних минутах встречи.

- Какой момент матча стал самым сложным?

- Наверное, концовка. Во втором тайме чуть подсели, где-то играли уже на удержание счета. Хорошо, что выдержали.

- "Спартак" при этом отдал мяч. Так планировалось?

- Нет. У "Спартака" никогда не бывает в планах такого. Мы хотим всегда вести игру. Но так получилось. Ничего страшного.

- Что сказал после игры Каррера?

- Поздравил, поблагодарил за хорошую работу и сказал: "Готовимся дальше".

- Челоянц сказал, что эта игра и результат - заслуга Аленичева. Согласны?

- Мне тяжело ответить вопрос. Не знаю. Ничего не могу сказать.

Джеван Челоянц: "Эта игра "Спартака" - заслуга Аленичева"