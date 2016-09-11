19:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Кутепов: "Игра "Спартака" - заслуга Аленичева? Не знаю"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов рад, что команда сумела выдержать деление "Локомотива" (1:0) в концовке матча 6-го тура чемпионата России, передает из Тушина  корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, красно-белые ненамеренно отдали инициативу железнодорожникам на последних минутах встречи.

- Какой момент матча стал самым сложным?

- Наверное, концовка. Во втором тайме чуть подсели, где-то играли уже на удержание счета. Хорошо, что выдержали.

- "Спартак" при этом отдал мяч. Так планировалось?

- Нет. У "Спартака" никогда не бывает в планах такого. Мы хотим всегда вести игру. Но так получилось. Ничего страшного.

- Что сказал после игры Каррера?

- Поздравил, поблагодарил за хорошую работу и сказал: "Готовимся дальше".

- Челоянц сказал, что эта игра и результат - заслуга Аленичева. Согласны?

- Мне тяжело ответить вопрос. Не знаю. Ничего не могу сказать.

Джеван Челоянц: "Эта игра "Спартака" - заслуга Аленичева"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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vik73

Журналистам пора уже поумнеть и не задавать игрокам глупых провокационных вопросов. Достали уже желтизной

19:58

baddy

Давно пора признать, что Каррера уже сделал новую команду. Аленичеву спасибо и до свидания!

19:53

bito28

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19:41

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