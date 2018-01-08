09:54 | Футбол — РФПЛ

Илья Кутепов: "Догоним ли "Локомотив"? Конечно!"

Сегодня. Москва. Илья КУТЕПОВ (справа) с болельщиком. Фото Александр МУЙЖНЕК, "СЭ"
Сегодня. Москва. Илья КУТЕПОВ (справа) с болельщиком. Фото Александр МУЙЖНЕК, "СЭ"
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Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что во время отпуска не набрал ни одного лишнего килограмма, а также отметился, что красно-белые смогут догнать "Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России.

– Сколько лишних килограмм привезли из отпуска?

– Лишних? С чего вы взяли? Я всегда в форме.

– Догоните "Локомотив"?

– Конечно! (Александр МУЙЖНЕК)

"Спартак" вышел из отпуска. Live!

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Островзаячий

Баламошка : Король скамейки и привозов. Грёбаный Пеле______Не узнаю Вас в гриме. Пнули своего(заслуженно ).С оценкой согласен. Но пожалейте ПЕЛЕ.

12:03

Николай.Н

Локо вряд ли сдохнет.А вот если Спартак проиграет ,то надо готовится не на следующий сезон,а на следующие 15 лет.

11:50

Объектив

vik64 Tribunal Z.... Путейцы сам сдохнут по весне.. Попомни мои слова))_________________ Первый матч очень сильно прояснит картину. Если Спартак выиграет - у него появится хороший шанс. Если нет - пусть готовятся к следующему году.

11:37

Очень плохой мальчик

Кутепку надо закрыть в тренажерном зале на год минимум,пока не нарастит мышцы *а ля Шварценегер*

11:33

баламошка

Да, ты особенно. Король скамейки и привозов. Грёбаный Пеле.

11:10

AK-09

О-па,Кутепка нарисовалась,но до конца,еще не протрезвел.

10:57

vik64

Tribunal Z.... Путейцы сам сдохнут по весне.. Попомни мои слова))

10:45

Tribunal Z

Это сказала самая большая дырка в обороне Спартака. Наивный, вам Зенит то не догнать будет, а ещё на путейщиков засматриваетесь

10:35

tranmer

Наивный

09:57