Илья Кутепов: "Догоним ли "Локомотив"? Конечно!"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что во время отпуска не набрал ни одного лишнего килограмма, а также отметился, что красно-белые смогут догнать "Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России.

– Сколько лишних килограмм привезли из отпуска?

– Лишних? С чего вы взяли? Я всегда в форме.

– Догоните "Локомотив"?

– Конечно! (Александр МУЙЖНЕК)

"Спартак" вышел из отпуска. Live!