Илья Кутепов: "Догоним ли "Локомотив"? Конечно!"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что во время отпуска не набрал ни одного лишнего килограмма, а также отметился, что красно-белые смогут догнать "Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России.
– Сколько лишних килограмм привезли из отпуска?
– Лишних? С чего вы взяли? Я всегда в форме.
– Догоните "Локомотив"?
– Конечно! (Александр МУЙЖНЕК)
Островзаячий
Баламошка : Король скамейки и привозов. Грёбаный Пеле______Не узнаю Вас в гриме. Пнули своего(заслуженно ).С оценкой согласен. Но пожалейте ПЕЛЕ.
12:03
Николай.Н
Локо вряд ли сдохнет.А вот если Спартак проиграет ,то надо готовится не на следующий сезон,а на следующие 15 лет.
11:50
Объектив
vik64 Tribunal Z.... Путейцы сам сдохнут по весне.. Попомни мои слова))_________________ Первый матч очень сильно прояснит картину. Если Спартак выиграет - у него появится хороший шанс. Если нет - пусть готовятся к следующему году.
11:37
Очень плохой мальчик
Кутепку надо закрыть в тренажерном зале на год минимум,пока не нарастит мышцы *а ля Шварценегер*
11:33
баламошка
Да, ты особенно. Король скамейки и привозов. Грёбаный Пеле.
11:10
AK-09
О-па,Кутепка нарисовалась,но до конца,еще не протрезвел.
10:57
vik64
Tribunal Z.... Путейцы сам сдохнут по весне.. Попомни мои слова))
10:45
Tribunal Z
Это сказала самая большая дырка в обороне Спартака. Наивный, вам Зенит то не догнать будет, а ещё на путейщиков засматриваетесь
10:35
tranmer
Наивный
09:57