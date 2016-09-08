Илья Кутепов: "Березуцкий – живой пример для нас всех в сборной"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" вспомнил последний матч этих команд. Также футболист рассказал о юбилейном матче капитана сборной России Василия Березуцкого.

– Василий Березуцкий на ваших глазах провел 100-й матч за сборную. Можно назвать его примером для подражания?

– Безусловно, настоящий живой пример для нас всех в сборной. И я надеюсь, что когда-нибудь тоже сыграю такой юбилейный матч в сборной. Буду к этому стремиться.

– Представляя какой клуб? – уточнил директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

– "Спартак", конечно!

– Последний матч с "Локо" весной, когда вы победили 2:0, чем прежде всего запомнился?

– Больше всего запомнился – на эмоциональном уровне, нам очень нужна была победа, мы старались друг друга настроить и поддержать морально. А на поле вышли и сделали результат.

– Как поддержать и настроить?

– Собрались в команде, поговорили, подсказали, высказали и пошли вперед, в бой. (Михаил ГОНЧАРОВ)