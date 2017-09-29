Илья Кутепов: "Анчелотти - легенда"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью клубной пресс-службе рассказал про встречу с итальянским наставником Карло Анчелотти и отметил, что это легендарный тренер.

– Во вторник "Ливерпуль" делал все, чтобы держать вас в тонусе?

– Да. И я примерно представлял, что значит "Ливерпуль". Видел матчи английской премьер-лиги. В составе этой команды есть несколько "электричек". Например, Салах бежит, словно скорый поезд Москва – Питер. Пошел вперед – и догоняй его потом.

– Со Старриджем вы знакомы…

– Да. Вот так жизнь интересно складывается. Когда мне было семнадцать, ездил на стажировку в "Челси", занимался с дублем лондонской команды. Вместе с нами тренировались Старридж, Лэмпард, Анелька. Анчелотти приходил посмотреть занятие. Было так: вижу, стоит какой-то мужчина в куртке дутой, в шапочке, наблюдает за тренировкой. Потом шапочку снял, смотрю – Анчелотти. Я был очень удивлен и воодушевлен. Этот тренер руководил "Миланом" как раз в те годы, когда я влюбился в эту команду. Анчелотти – легенда!

– Сфотографировались с ним на память?

– Нет, что вы. Даже не решился подойти. У него такая аура… Чем ближе подходил к нему, тем быстрее уменьшался. С каждым шагом ноги просто уходили в землю. (Смеется.)