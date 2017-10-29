Илья Ковальчук: "Понравился" Михалик. Уже на 15-й минуте у него отдышка"

Форвард СКА Илья Ковальчук в перерыве матча 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом" отметил атмосферу на трибунах. Также хоккеист сыронизировал по поводу физической формы хавбека железнодорожников Тараса Михалика.

– Я сегодня за красивый футбол, есть знакомые и в той, и в другой команде, – сказал Ковальчук. – Мне не было скучно смотреть первые 45 минут. Впервые пошел в сектор, там лучше видно, чем в ложе. Очень мне понравилась атмосфера. Еще "понравился" 17-й номер "Локомотива" (Тарас Михалик. - Прим. "СЭ"), такой тяжеленький парень. Уже минуте на 15-й началась отдышка. Надеюсь, после перерыва его дожмем.

Напомним, что после первого тайма счет в матче еще не открыт - 0:0.

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"