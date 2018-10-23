Илья Казаков утверждает: "Спартак" может возглавить Кононов, в его штаб войдет Скрипник

Известный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился информацией о возможном главном тренере "Спартака". По его словам, команду может принять нынешний главный тренер "Арсенала" Олег Кононов, причем в штаб его войдет также Виктор Скрипник.

"Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно. А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в "Спартаке", - написал Казаков в Твиттере.

Кононов и (но не или) Скрипник.

Интересно.

А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в Спартаке – ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 23 октября 2018 г.

Виктор Скрипник - бывший защитник сборной Украины. С 2004 по 2016 год работал в "Вердере" на разных должностях, причем последние два года - в качестве главного тренера первой команды. В 2018 году он возглавил латвийскую "Ригу".

22 октября с поста главного тренера "Спартака" был уволен Массимо Каррера. Исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.