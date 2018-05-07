Илья Геркус: "Я не ощущал опасности от "Зенита"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ". Он заявил, что в субботнем матче 29-го тура РФПЛ против "Зенита" (1:0), победа в котором принесла "железнодорожникам" золотые медали, питерцы ничего не создавали у ворот ​москвичей.

– Атмосфера 5 мая была замечательная, – рассказал Геркус. – Люди очень ждали, когда мы откроем ворота. Было много жаждущих начать пораньше. Нам повезло с погодой: светило солнце, было просто шикарно. Концерт получился замечательным. Здорово отжигал L'One, все песни у него проспортивные. Может быть, немного заносчиво это звучало, но публику завело. А потом был матч, и вы все видели сами (улыбается). Игра получилась напряженной. И решающий гол стал квинтэссенцией этого напряжения. А! Был же еще фальстарт (отмененный из-за офсайда гол Фарфана, после которого на поле полетел бумажный фейерверк.– Прим. "СЭ").

– Не было ощущения, что после этого момента вам в обратку забьют?

– Не было. "Локомотив" предельно сконцентрировано сыграл в центральной зоне и защите. Мы вернулись к старой доброй проверенной схеме, по которой успешно играли осенью. И она сработала. Каких-то негативных предчувствий у меня не было, и я не ощущал опасности от "Зенита". Видно было, что питерцы неплохо оборонялись, но у наших ворот ничего не создавали.

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