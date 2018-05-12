12:06 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус оценил работу клуба в период с 2010 по 2016 годы, когда президентом железнодорожников была Ольга Смородская.

– Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе, – цитирует RT Геркуса. – Команда функционировала, "Локомотив" претендовал на высокие места в турнирной таблице. Оценивать работу Смородской не мое дело, но некий фундамент заложен был. Другое дело, игра команды не соответствовала ее амбициям и возможностям. Но мы доказали, что можем работать еще лучше.

За время президентства Смородской "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок России.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/511984-gerkus-lokomotiv-chempion-semin

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Eggorr

Просто была движуха.

12:34

Serenky25

Рука руку моет.

12:25

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