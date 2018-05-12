Илья Геркус: "Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе"

Президент "Локомотива" Илья Геркус оценил работу клуба в период с 2010 по 2016 годы, когда президентом железнодорожников была Ольга Смородская.

– Я бы не назвал дном период, который был до моей работы в клубе, – цитирует RT Геркуса. – Команда функционировала, "Локомотив" претендовал на высокие места в турнирной таблице. Оценивать работу Смородской не мое дело, но некий фундамент заложен был. Другое дело, игра команды не соответствовала ее амбициям и возможностям. Но мы доказали, что можем работать еще лучше.



За время президентства Смородской "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата России, а также выиграл Кубок России.