Илья Геркус: "Все соперники получат от "Локомотива" по полной программе"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что в оставшихся матчах чемпионата России железнодорожники намерены играть на победу. Напомним, после 20-и туров команда Юрия Семина занимает первое место, опережая "Зенит", который расположился на второй строчке, на восемь очков.
- Я стараюсь не думать об этом, - цитирует "Царьград ТВ" Геркуса. - Мы настраиваемся на борьбу и будем играть на максимум со всеми без исключения, ни секунды не теряя концентрации. Ребята сейчас выжимают из себя всё, чтобы быть готовыми максимально и выигрывать каждую игру. Как будет и чем все это закончится, мы не знаем. Это футбол, и здесь всякое может случиться. Но в одном мы уверены на 100 процентов – мы точно дадим бой всем! То есть все соперники получат от нас по полной программе.
Бонусы? Ничего сверхъестественного. Поверьте, главной наградой в случае успеха будут не деньги. Мы играем не для этого. Премиальные, конечно, заложены. У всех команд есть премиальные. Странно было бы стать клубом, у которого нет премиальных.
Дополнительная информация
https://tsargrad.tv/articles/prezident-lokomotiva-gerkus-vse-soperniki-poluchat-ot-nas-po-polnoj-programme_107838
Паровоз навсегда
Спартак полезет в перед так как ему нужна только победап Палычу это и надо так что держите булки крепче 😂
17:18
Мойка для бомжей
Корону чучело уже напялило
14:03
баламошка
В портянки ведь наложит, когда Спартак опять станет чемпионом.
13:53
Pele Pelevich
sawrtre____________Даже не мечтай. Если Локо по весне возьмет 22 очка - никто не догонит. Зене и Спартаку надо будет выигрывать 10 из 10-ти. С таким бардаком как в Зене - это не реально. А Спартак? А что Спартак? 10 из 10-ти и ни одного конкурента в 9-ти турах. Очень может быть. Локо должен брать 22 очка и не проиграть Спартаку больше, чем 2:3
13:52
Красно Белый Питер
Посмотрим что он будет говорить по итогу Чемпионата
13:41
sawrtre
да уж,колхоз чудом попал на 1-е место,благодаря летнему спаду спартака и осеннему зинки и сразу такое возвеличивание.да уж,получите весной,по полной,и на своё законное пятое место слетите.
13:31