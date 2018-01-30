Илья Геркус: "Все соперники получат от "Локомотива" по полной программе"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что в оставшихся матчах чемпионата России железнодорожники намерены играть на победу. Напомним, после 20-и туров команда Юрия Семина занимает первое место, опережая "Зенит", который расположился на второй строчке, на восемь очков.

- Я стараюсь не думать об этом, - цитирует "Царьград ТВ" Геркуса. - Мы настраиваемся на борьбу и будем играть на максимум со всеми без исключения, ни секунды не теряя концентрации. Ребята сейчас выжимают из себя всё, чтобы быть готовыми максимально и выигрывать каждую игру. Как будет и чем все это закончится, мы не знаем. Это футбол, и здесь всякое может случиться. Но в одном мы уверены на 100 процентов – мы точно дадим бой всем! То есть все соперники получат от нас по полной программе.

Бонусы? Ничего сверхъестественного. Поверьте, главной наградой в случае успеха будут не деньги. Мы играем не для этого. Премиальные, конечно, заложены. У всех команд есть премиальные. Странно было бы стать клубом, у которого нет премиальных.