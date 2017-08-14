Илья Геркус: "Возможно, успеем оформить трансфер нападающего до матча со "Спартаком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожников ждет пополнение. По его словам, новый нападающий может появиться в команде еще до матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака", который состоится 19 августа.

– Как оцените работу тренерского штаба "Локомотива"?

– Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со "Спартаком". Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть...

– Или новый нападающий?

– Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.

– Речь идет об иностранном форварде?

– Деталей раскрывать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Ильи Геркуса