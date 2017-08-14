Илья Геркус: "Возможно, успеем оформить трансфер нападающего до матча со "Спартаком"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожников ждет пополнение. По его словам, новый нападающий может появиться в команде еще до матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака", который состоится 19 августа.
– Как оцените работу тренерского штаба "Локомотива"?
– Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со "Спартаком". Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть...
– Или новый нападающий?
– Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.
– Речь идет об иностранном форварде?
– Деталей раскрывать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
баламошка
Уверяю вас, что с этим немытым "менеджером" паровозикам ничего не светит. Он, как и любой другой немытый чинуша, умеет тратить только чужие бабки. Хотя вру, этот даже чужие деньги тратить не умеет, наверное поэтому его и отпихнули подальше от газа.
06:32