05:17 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Возможно, успеем оформить трансфер нападающего до матча со "Спартаком"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" отметил, что железнодорожников ждет пополнение. По его словам, новый нападающий может появиться в команде еще до матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака", который состоится 19 августа.

– Как оцените работу тренерского штаба "Локомотива"?

– Мы остаемся в лидирующей группе и должны двигаться дальше, готовиться к дерби со "Спартаком". Есть все шансы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Как я понимаю, Фарфан уже будет готов сыграть...

– Или новый нападающий?

– Возможно, успеем оформить трансфер. Обещать этого нельзя, но мы сделаем все от нас зависящее, будем стараться.

– Речь идет об иностранном форварде?

– Деталей раскрывать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Ильи Геркуса

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Уверяю вас, что с этим немытым "менеджером" паровозикам ничего не светит. Он, как и любой другой немытый чинуша, умеет тратить только чужие бабки. Хотя вру, этот даже чужие деньги тратить не умеет, наверное поэтому его и отпихнули подальше от газа.

06:32