Илья Геркус: "В своей книге Семин нарушил корпоративную этику. Я бы так не сделал"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус - о книге главного тренера команды Юрия Семина.

- Мне присылали ее, я пробежался. Нарратив я знаю. О чем книга, я представляю себе, - сказал Геркус в программе COMMANDOS. - Конечно, я прочитал куски, которые касались меня.

- Как вы думаете, этично ли так открыто говорить о внутренней жизни команды?

- Я бы так не сделал. Есть высказывание нашего председателя совета директоров, я бы его тоже вспомнил, что это до какой-то степени нарушает корпоративную этику. Но что тут поделать. Юрий Павлович открытый человек, режет.

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