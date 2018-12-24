20:29 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "В своей книге Семин нарушил корпоративную этику. Я бы так не сделал"

Обсудить
1

Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус - о книге главного тренера команды Юрия Семина.

- Мне присылали ее, я пробежался. Нарратив я знаю. О чем книга, я представляю себе, - сказал Геркус в программе COMMANDOS. - Конечно, я прочитал куски, которые касались меня.

- Как вы думаете, этично ли так открыто говорить о внутренней жизни команды?

- Я бы так не сделал. Есть высказывание нашего председателя совета директоров, я бы его тоже вспомнил, что это до какой-то степени нарушает корпоративную этику. Но что тут поделать. Юрий Павлович открытый человек, режет.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Sd9H2Vr4SSc

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...