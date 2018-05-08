Илья Геркус: "В нынешнем сезоне мы трижды подряд били рекорд по выручке за матч"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, насколько он доволен посещаемостью домашних матчей команды в нынешнем сезоне. За тур до окончания чемпионата России "железнодорожники" уже обеспечили себе чемпионский титул.

- Довольны посещаемостью?

- Нынешний сезон – это этап работы по наполнению стадиона. По ходу года случались разные периоды – было не очень, потом получше. Финальная весенняя часть прошла совершенно потрясающе. У нас аншлаги на "Спартаке", "Атлетико", "Ницце", "Зените" – все замечательно. Мы создаем шоу, которые раз от раза становятся лучше, и люди все правильно воспринимают. Мы три раза подряд били рекорд по выручке за матч.

- Каким был максимум?

- Несколько раз собирали больше 20 миллионов рублей. До моего прихода рекорд был 12 миллионов.

- Это билеты?

- Да. А максимум по общей выручке от матча – около 40 миллионов, - сказал Геркус. (Отдел футбола)

Полное интервью с Ильей Геркусом в ближайшее время в "СЭ".

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