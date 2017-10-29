Илья Геркус: "В "Локо" собрались настоящие бойцы, которых ничем не остановить"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что не верил в возможность разгромной победы "Зенита" над железнодорожниками в матче 15-го тура чемпионата России. Он отметил, что главный тренер питерцев Роберто Манчини был обескоен победой его команды над "Краснодаром" (2:0) на прошлой неделе.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу столичного клуба. Дублем в составе "Локо" отметился Джефферсон Фарфан, также записавший на свой счет голевую передачу на Алексея Миранчука.

После 15 туров "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. На второй строчке располагается "Зенит" (29). Тройку лучших замыкает ЦСКА (25).

– Что это было?

– Мы победили. Очень рад за болельщиков, за команду и весь наш клуб, - сказал Геркус.

– Неужели думали о том, что все может произойти именно так?

– Знали, что придется очень тяжело, что будем драться – и парни дрались.

– Такой счет – шок для вас?

– Не только для меня, но и для 99 процентов экспертов. Но только не для наших ребят, которые и при счете 2:0 атаковали. И при счете 3:0 – тоже! В "Локо" собрались настоящие бойцы, которых ничем не остановить.

– Принципиально победить именно в Петербурге, родном для вас городе?

– Для меня лично? Мне принципиально показать, что я – профессионал. А где это сделать, наверное, не так важно.

– Неделю назад вы в интервью "СЭ" сказали, что Манчини после матча "Локомотив" – "Краснодар" стало тревожно.

– Как видите, он не зря нервничал.

– Но вы, "дергая его за усы", мотивировали "Зенит". Настолько уверены в своей команде?

– Но я рассказал, что происходило на самом деле. Роберто действительно был взволнован.

– Итальянец после матча на стадионе "Санкт-Петербург" сказал, что игра получилась абсурдной. Согласны с таким определением?

– Согласен с тем, что "Зенит" атаковал, а мы забивали. И это не абсурдно – это футбол.

– Не возникало по ходу первого тайма мыслей, что "Зенит" может закончить все разгромом "Локо"?

– Нет, ни разу. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Ильи Геркуса

Фарфану - 8,5 за избиение "Зенита" // Фарфанище! "Локо" разгромил "Зенит"