Илья Геркус: "В истории с Миранчуком никто не выиграл"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что продление контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком – задача непростая. Геркус подтвердил, что в зимнее трансферное окно клуб согласился отпустить хавбека в "Рубин" за пять миллионов евро плюс бонусы.

– Вы говорили, что шансы на продление контракта с Миранчуком 50 на 50. Есть ли вероятность, что к концу сезона шансы на продление контракта с Миранчуком будут только возрастать?

– Задача непростая. Это тонкая игра. Да, я оценил вероятность, но не хотел бы рассуждать подробно.

– Верна ли информация, что Миранчук так сильно привязан к своим агентам, потому что те когда-то купили его маме квартиру?

– Отвечу так: эту историю я слышал. Но почему Алексей привязан к ним, правильнее спросить у него самого. Давайте верить в футбольные таланты Миранчука, любоваться его игрой, так или иначе ситуация будет развиваться. Она сейчас на самом деле сложилась непросто. И никто не выиграл. Ни "Рубин", ни мы, ни другие клубы, которые претендовали на футболиста. А самое главное – в выигрыше точно не остался Миранчук. Главная задача агентов – помогать игроку развивать карьеру, заработок идет только следом. А сейчас никакого скачка не произошло. Алексей и с нами контракт не продлил, и в другом месте его не подписал. То есть – остался в проигрышной ситуации, вот и главный итог всех этих боданий.

– Вы когда-нибудь видели футболиста, у которого агентов было больше, чем у Миранчука?

– Слышал, что у африканцев и латиноамериканцев представителей много. Но у Алексея да, группа большая. А еще как минимум трое из них – бывшие сотрудники "Локомотива". Тоже необычная история.

– Один из агентов, Павел Андреев, укорил вас в том, что вы вызвали Миранчука с его мамой в офис и едва ли не вынуждали подписать новый контракт.

– Как можно обвинить руководителя компании в том, что он в рабочее время вызывает подчиненных и о чем-то с ними говорит?

– Имеется в виду именно подписание контракта.

– Как можно принудить человека к этому? Опять же, это такая же ситуация, как и с трансферами. Есть сделка, а есть ее последующая интерпретация. Есть очевидное поражение, а есть его объяснение. Почему не удалось добиться желаемого? Да потому что, видите ли, напротив плохой человек сидел, принуждал к чему-то, обманывал постоянно. С ним только договоришься – а он раз и обманет. Со всеми хорошо дела идут, а с этим человеком – плохо. Нехороший он, значит. Хочется людям получить выгоду, но никак не получается.

– Но вы действительно, как утверждает Андреев, постоянно меняли условия предложения игроку?

– Вы сидите за столом, разговариваете, обсуждаете детали. Но по рукам же не ударяли! Андреев сам говорит, что документов никаких подписано не было.

– Будете подавать иск на одного из агентов Вадима Шпинева, утверждавшего, что вы подговаривали болельщиков против Миранчука?

– Думали об этом. Мы просто хотели бы, чтобы Шпинев одумался и перестал рассказывать всякие истории. Он очень эмоциональный. Если прочитаете все его высказывания вслух, то сами поймете. Журналисты его провоцируют, а он не сдерживается и начинает сыпать яркими фразами. Что касается отношения болельщиков к Миранчуку, то они его тепло поддерживают с трибун. Вот и ответ.

– Звонили ли вы в другие клубы, просили прислать фейковые предложения по Миранчуку? Во всяком случае, Шпинев это описывал.

– Так и было! Я звонил в "Реал" и говорил: "Здравствуйте, вас беспокоят из "Локомотива". Вы же богатый клуб. Пришлите нам ненастоящее предложение, миллионов на десять, вам же не сложно".

– Финальная предложенная сумма за Миранчука – пять миллионов плюс бонусы?

– Да. Но в итоге мы с "Рубином" ее так и не согласовали. Давайте надеяться, что это к лучшему. (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Геркуса