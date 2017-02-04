22:16 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Илья Геркус: "Условия сделки по Маргасову оптимальны"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус назвал перспективным новичка команды Тимофея Маргасова. Он выразил уверенность в том, что защитник сумеет прибавить в составе железнодорожников.

– Мы рады приветствовать Тимофея в нашей команде, – цитирует пресс-служба "Локомотива" Геркуса. – В его лице мы получили молодого и перспективного, но в то же время уже имеющего опыт выступлений в премьер-лиге футболиста. Мы находим условия сделки оптимальными и уверены в том, что Тимофей в "Локо" будет только прибавлять. Желаем успехов!

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14681

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