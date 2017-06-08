Илья Геркус: "Удерживать Майкона любой ценой не станем"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что нападающий команды Майкон обозначил перед руководством условия, которые значительно превзошли предложение, сделанное ему клубом. Геркус подчеркнул, что аналогичная ситуация возникла и с защитником команды Тарасом Михаликом.
– Зимой мы предлагали контракт агенту Майкона, но согласия не получили, – цитирует ТАСС Геркуса. – В то же время получили предложение со стороны футболиста, видение нового контракта. В нем условия существенно превосходили текущие и тем более наше предложение. Мы заняли позицию не продолжать общение на данную тему.
Сейчас проводятся консультации с тренерским штабом по поводу будущего Майкона в "Локомотиве" и тех финансовые условий, которые бы нас устроили. Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем.
У Михалика похожая ситуация: мы два раза формулировали ему предложение, но он оба раза отказался. Тарас – отличный футболист, мы его высоко ценим. Возможно, в ближайшем будущем снова сделаем ему снова предложение, но финансовые условия будут скромнее прежних.
баламошка
При бомже Геркусе паровозикам ждать чего-то хорошего не стоит, кроме как генитального маркетингового хода в виде раздачи бесплатных билетиков. 8 место в чемпе, никакая игра. Оля, вернись!)
09:26