22:20 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Удаление Крыховяка - спорное"

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Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что считает спорным удаление хавбека Гжегожа Крыховяка в матче 7-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1). 

– Крыховяка оштрафуете за удаление?

– За что? Господь с вами! Там перед ним фолил Рауш! Спорное удаление, на мой взгляд. Вторая желтая – очень сильно на усмотрение арбитра. За что штрафовать Крыховяка? Разве у него было неспортивное поведение?

– За фол.

– За будто бы фол… Ну и что? Он же не ругался, не плюнул, не кинул ни в кого мяч. Он играл, боролся. Но судья усмотрел нарушение. Это вопрос к арбитру скорее. Крыховяк был одним из лучших на поле. Если не лучший. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Геркусом - здесь

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