Илья Геркус: "У нас с Семиным есть красная линия, которую мы не переступаем"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что возвращение Юрия Семина на пост главного тренера команды было его инициативой. Он также добавил, что специалист не склонен к компромиссу, однако у них пока получается работать вместе.

Напомним, Семин возглавил железнодорожников в августе 2016 года. В прошлом сезоне "Локо" под его руководством выиграл Кубок России.

– Возвращение Юрия Семина – ваша инициатива?

– Да, безусловно, – цитирует "Спорт день за днем" Геркуса.

– Решили прямо с ходу, как пришли в "Локомотив"?

– Нет, не с ходу. Это было после тяжелых раздумий. После того, как возникли определенные трудности с Олегом Пашининым. Мы стали колебаться: ждать ли его выздоровления, или срочно, "с колес", назначить кого-то другого. И возникла – она в принципе обсуждалась ранее, но в другом качестве, – кандидатура Юрия Палыча. Мы на ней остановились.

– В каком качестве рассматривали Юрия Палыча изначально?

– Разные были варианты. К примеру – вице-президент.

– Выбирая Семина, вы понимали, что ставите рядом с собой скалу, которая будет неподвижна даже в те минуты, когда вам захочется, чтобы она двигалась?

– Я понимал, что кандидатура Юрий Палыч обладает безусловными плюсами и огромными возможностями. Не понаслышке мы знаем, что характер у него боевой. Как любой тренер с харизмой, он не мягок и не склонен к компромиссу. С ним бывает непросто, но пока, видите, у нас получается.

– Вы с Семиным обсуждаете только пути развития и не более? Не определяете, как Галицкий, стиль игры команды? Не просите поставить Алексея Миранчука вместо Антона?

– У нас есть красная линия, которую мы не переступаем. В обе стороны.

После 15 туров "Локомотив" лидирует в турнирной таблице премьер-лиги, опережая идущий вторым "Зенит" на три очка.

Илья Геркус: "Мое противостояние с Семиным – слухи"