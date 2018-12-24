20:57 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "У меня есть секретный план, как сделать "Локомотив" клубом номер один в стране"

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Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус - о важности привлечения новых болельщиков.

- У "Локомотива" должна быть большая армия болельщиков. "Локомотив" может стать клубом номер один в России, только если он сможет мобилизовать новых болельщиков, привлечь новых людей к себе. Вот это самое важное. Привлечь, рассказать, завлечь их на стадион. Как выиграть конкуренцию за болельщиков у других московских клубов? У меня есть план. Но он секретный. Мы знаем, как сделать "Локомотив" клубом номер один в стране.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

 

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