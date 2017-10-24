09:12 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "У "Локомотива" впереди много важных игр, но именно сейчас мы на первом месте"


Президент "Локомотива" Илья Геркус рад победе команды в матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:0). При этом руководитель отметил, что железнодорожникам предстоит провести еще много важных игр.

– Впереди много важных игр, большой путь, но именно сейчас мы на первом месте в чемпионате, – написал Геркус на своей странице в Инстаграме. – Это наш день! Это наше Черкизово! Мы все молодцы.

Напомним, что на данный момент "Локо" лидирует в чемпионате России, имея в своем активе 29 набранных очков. Железнодорожники опережают "Зенит", который идет вторым, по дополнительным показателям.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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