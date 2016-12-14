Илья Геркус: "У "Локомотива" ни разу не было откровенно плохой игры"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что его команда достойно смотрится в текущем сезоне. Железнодорожники идут на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

– Почти не раздумывал о предложении стать главой клуба, – цитирует сайт "Локомотива" Геркуса. – Такой шанс дается раз в жизни. Работа в "Локомотиве" – новый вызов для меня. Прекрасно понимал, что это невероятно сложный труд. Но кто сказал, что должно быть легко?

С нашим подбором футболистов мы вполне могли бы сейчас располагаться в пятерке. Однако на протяжении первой части сезона не раз случались досадные оплошности и, возможно, недоработки. То в одном факторе нам немножко не хватило, то в другом... Но, несмотря на это, катастрофических поражений и откровенно плохой игры не было ни разу: всегда выглядели достойно и боролись за результат.

Скажу больше, во всех проигранных матчах мы могли взять верх над соперниками. Это были поражения "на тоненького". И обилие ничьих... Особенно обидным был матч с "Уралом" (1:1), когда оппонент каким-то невероятным ударом издали сравнял счет в добавленное время. Для меня очевидно, что какое-то количество очков мы потеряли не по делу. И это не эмоции, поверьте.

Тяжело наблюдать за поражениями, понимая, что ничего не можешь сделать. Тем не менее, старался от всех этих негативных эмоций отходить и оценивать ситуацию трезво. Ведь в этих матчах мы уступали, играя с нашими соперниками на равных. Более того, порой преимущество было даже на нашей стороне. Поэтому видел повод для оптимизма, вижу и сейчас. Надеюсь, что наши неудачи позади.