Илья Геркус: "У "Локомотива" лучшее шоу перед матчами"

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" рассказал о приглашении музыкантов для выступления перед матчами чемпионата России.

– Рок и поп-исполнители перед матчами "Локомотива" – ваша фишка. Как вы с исполнителями договаривались?

– У нас работают профессионалы топ-уровня, которые организуют шоу. Считаю, что у нас лучшее шоу, и в перспективе оно будет развиваться. Конечно, сначала приходят ко мне, делятся вариантами.

– Экономически это оправдано?

– Безусловно. Все оправдывается топ-продажами билетов. Допустим, тратим миллион рублей на концерт, а продаем на полтора миллиона. Тут дело не в хорошем имидже, а в философии. Мы пересмотрели видение футбольного клуба. Мы сказали, что должны стать интертейнмент-компанией. Так делает не только "Локо". Все лидеры рванули в эту строну. И "Зенит", и "Спартак", и ЦСКА. Посмотрите, какой гигантский прогресс они сделали в развлекательном телевидении. ЦСКА, который считает каждую копейку, серьезно инвестирует в клубное телевидение. Сейчас все клубы разворачиваются к болельщикам и становятся все более и более развлекательными. Это общий тренд, просто мы находимся в первых рядах. (Отдел футбола)

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