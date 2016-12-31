Илья Геркус: "У "Локомотива" достаточно поводов для оптимизма"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Он отметил, что важно сохранять оптимизм, несмотря на трудности.

– Уважаемые болельщики "Локомотива", дорогие друзья! Мы встречаем Новый 2017 год. В эти дни каждый болельщик, каждый любитель футбола подводит итоги, вспоминает прошедшее, оценивает будущее и, конечно, надеется на лучшее, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Геркуса. – Оглядываясь назад, мы думаем о своей семье, соратниках на поле и трибунах родного стадиона.

"Локомотив" должен оставаться для каждого из нас вторым домом, второй семьей. Для того, чтобы дома было комфортно и уютно, мы должны сделать еще немало важных дел. Мы хотим, чтобы наш стадион всегда был полон. Несмотря на трудности, у нас достаточно поводов для оптимизма. Это игроки голодные до побед, это тренерский штаб, сочетающий в себе опыт, молодость и приверженность традициям.

Это вы, наши дорогие болельщики. Вас мы хотим всегда радовать. Пусть наступающий Новый год подарит всем нам много поводов для радости!

С Новым 2017 годом, "Локомотив"!